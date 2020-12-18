Лос-Анджелес, США, , 23:29 — REGNUM Известный портал Thе Wrap, пишущий о кинематографе, опубликовал рейтинг из десяти лучших полнометражных фильмов 2020 года. Статья была размещена 18 декабря на сайте издания.

Во вторую часть топ-10 издание поставило такие картины, как «Последняя капля», «Я твоя женщина», «Козодои», «Новый порядок» и «Никогда, редко, иногда, всегда».

Пятую и четвёртую позиции заняли документальные ленты Crip Camp и City Hall, на третьем месте оказалась драма «Первая корова», на втором — «Подъезды» (Driveways).

Первое место редакция портала отдала фильму Александра Нанау «Коллектив» (Collective).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что бывший президент США Барак Обама выложил в сеть список лучших, по его мнению, фильмов и сериалов 2020 года.

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