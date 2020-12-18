Лос-Анджелес, США, , 23:07 — REGNUM В сеть выложили новые кадры со съёмок будущей картины Эдди Мёрфи «Поездка в Америку 2». Изображения были опубликованы 18 декабря на сайте журнала Entertainment Weekly.

На снимках пользователи могут видеть комедийную актрису Лесли Джонс, которая исполнит роль Мэри — матери молодого человека по имени Лавель, якобы являющегося сыном Акима (Мёрфи), о существовании которого Аким никогда не знал. Рядом в Мэри в кадре также находится Оха, роль которого вновь исполнит Пол Бейтс.

https://twitter.com/Lesdoggg/status/1339978763107364864

Ранее права на эксклюзивный показ картины приобрела компания Amazon. Премьера фильма состоится 5 марта 2021 года на потоковом сервисе Amazon Prime Video. Оригинальный фильм «Поездка в Америку» вышел на экраны в июне 1988 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Том Круз решил отдохнуть от команды проекта «Миссия невыполнима 7»