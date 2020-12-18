Лос-Анджелес, США, , 22:37 — REGNUM Том Круз покинул съёмочную площадку фильма «Миссия невыполнима 7» раньше намеченого срока. Об этом 18 декабря сообщил портал Comicbook.

По имеющейся у издания информации, актёр вместе со своим сыном улетел в Майами (штат США) на частном самолёте, и сейчас производство фильма приостановлено. Автор статьи предположил, что, видимо, это было сделано для того, чтобы за выходные и праздники немного снизилось напряжение, которое возникло между Крузом и командой проекта.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Том Круз в длинной речи жестко отчитал членов съёмочной группы «Миссия невыполнима 7», используя при этом нецензурные выражения. Это произошло после того, как актёр увидел, что сотрудники в очередной раз нарушили протоколы поведения на съёмках, введённые из-за эпидемии коронавируса.

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