Лос-Анджелес, США, , 21:29 — REGNUM Галь Гадот рассказала о своём опыте работы с режиссёром Джоссом Уидоном, которого актёр Рэй Фишер ранее обвинил в неподобающем поведении на съёмочной площадке. Об этом 18 декабря сообщил портал GamesRadar.

«Я счастлива, что Рэй вышел и сказал свою правду», — заявила Гадот, пояснив, что её не было на площадке «Лиги справедливости» в тот момент, когда другие участники проекта снимали свои сцены.

«У меня был собственный опыт общения (с Уидоном — ИА REGNUM), который был не лучшим», — добавила актриса, отметив, что когда возникли проблемы, она сообщила об этом продюсерам, которые их решили.

Напомним, ранее режиссёр Пэтти Дженкинс, снявшая кинокомикс «Чудо-женщина», сказала, что ей не понравился подход, который Джосс Уидон применил при создании своей версии «Лиги справедливости». Она отметила, что, по её мнению, Уидон неправительно показал героиню Галь Гадот. В марте 2021 года на потоковом сервисе HBO Max выйдет версия «Лиги справедливости» Зака Снайдера.

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