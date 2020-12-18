18 декабря 2020 | Время чтения 3 мин

Владимир Станулевич, , 22:32 — REGNUM Самый сильный удар в эпоху коронавируса пришелся на малый и средний бизнес, многие магазины закрылись. Торговля ширпотребом не имеет большого социального значения, но эта потеря — еще безработные и банкроты. Более социально опасно закрытие книжных магазинов, иногда единственных в городах. Казалось бы, не страшно — интернет, электронные книги, онлайн-магазины могут их заменить. Но интернет-магазины — для знающего читателя, у молодых аппетит к литературе будят книжные полки, где можно полистать, почитать, подержать в руках. Людям нужны книжные магазины, но против них вышел еще коронавирус. Может получиться, что наложившись на кризис бумажной книги и расцвет интернета, коронавирус убьет традиционную книготорговлю.

Северодвинский «Дом книги» накопил долги и после «оздоровления» из литературы здесь останутся только издания местных краеведов, поэтов и писателей Владимир Станулевич © ИА REGNUM

С ней умрут, и это еще более страшно, местные сообщества краеведов, поэтов и писателей, не имеющих возможности печататься в федеральных издательствах и распространять свои произведения в крупных книготорговых сетях. Их уже ни интернет, ни онлайн-магазины не заменят. Резко понизится культурный статус регионов, а за ним и влияние провинции на дела в стране. Что еще более разбалансирует сильно зацентрализованную систему.

Книги в региональных книжных магазинах, в отличии от книжных торговых сетей, более гибко учитывают запросы читателей. В Северодвинске читателй интересует история и современность российского военно-морского флота, в особенности п Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Прошла информация, что в Северодвинске закрываются муниципальные магазины «Дом книги». Пояснил ситуацию мэр Северодвинска Игорь Скубенко: «Моя задача сохранить бумажную книгу, культуру чтения. Предприятие «Дом книги» фактически банкрот, и в свое время было принято решение продать пакет его акций на аукционе. Он не состоялся, заявок на участие не поступило, и мы ушли от продажи. Оздоровим предприятие с помощью других акционерных обществ, владельцем которых является муниципалитет. В магазинах сохранится торговля уникальными изданиями — книгами северодвинских писателей, поэтов, краеведов. В городе работает «Буквоед», но насколько я знаю, эта торговая сеть не берет местных авторов, поэтому мы сохраняем торговлю нашими книгами. Остальные площади предприятия будут использоваться для более прибыльной торговли и покрытия убытков».

«Буквоед» агрессивно расширяет книжную сеть, в 2016 году на Северо-Западе РФ у него имелось 100 магазинов, в 2020 году — уже 148, в Архангельске — 7, в Северодвинске — 3 магазина. Похоже, торговая сеть хочет монополизировать книжную торговлю на Северо-Западе. Она быстро привозит новинки, имеет широкий ассортимент, но, по словам специалистов книготорговли, цены в сети на книги выше местных на 10−15%, на канцелярские товары — примерно на 20%, ассортимент один на все магазины.

Детские книги в местных книжных магазинах дешевле на 15-20% чем в книжных торговых сетях, что для существенно для малообеспеченных и многодетных семей Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Агрессивное расширение часто заканчивается падением. Если «Буквоед» «задушит» конкурентов и станет единственной книжной торговлей в регионах Северо-Запада, а потом исчезнет, то купить здесь книгу не в интернете будет невозможно.

Есть еще частники — в Северодвинске книжная сеть «Зоя», а Архангельске — единственный частный «Дом книги». Местные книготорговцы гибко учитывают интересы покупателей, цены у них ниже. Но из-за коронавируса частники балансируют на краю финансовой пропасти. «Дом книги» подвел итоги 2019 года с падением продажи книг сравнительно с 2018 годом на 18%, и только канцтовары снизили его до 10%. С новыми проектами получился даже плюс. Как говорит директор «Дома книги» Екатерина Трубина 2021 год станет решающим. Что будет если Архангельск лишится единственного местного книжного магазина, лучше не представлять.

Учебники — самый успешный сегмент книжной торговли местных магазинов Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Чтобы сохранить книжную торговлю в регионах, городским депутатам надо увеличить льготы по аренде муниципальных площадей книжными магазинами (сейчас около 10% от ставки аренды), областным депутатам — предусмотреть налоговые льготы для книжных магазинов по областным налогам, которых сейчас нет совсем. Но главное могут сделать только депутаты Госдумы РФ — принять налоговые льготы для книгоиздательства и книготорговли, особенно малого и среднего бизнеса — небольших издательств, книжных магазинов в малых городах и на селе. Это небольшие выпадающие доходы бюджета — книжных магазинов осталось немного, и социальные издержки от их закрытия будут гораздо больше потерь от уменьшения аренды и налогов.