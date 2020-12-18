Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Бывший президент США Барак Обама назвал список любимых фильмов и сериалов, которые вышли в 2020 году. Публикацию он разместил 18 декабря на своей Twitter-странице.

В списке полнометражных картин Обамы перечислены 14 проектов, среди которых присутствуют «Black Bottom Ма Рейни», «Дылда», «Земля кочевников», «Душа», «Манк», «Мартин Иден» и другие.

Что касается сериалов, то политик выделил: «Лучше звоните Солу», «Ход королевы», «Пацаны», «Я могу уничтожить тебя», «Птица доброго Господа», «Разрабы», «Последний танец», «Миссис Америка» и «В лучшем мире».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что портал TVLine составил список из 20 самых печальных смертей персонажей сериалов 2020 года. Издание отметило все даты, в которые выходили соответствующие эпизоды.

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