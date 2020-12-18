Москва, , 20:28 — REGNUM Телеканал ТНТ объявил о закрытии проекта «Дом 2». Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба телекомпании.

Отмечается, что последний выпуск одного из самых скандальных телешоу в истории России состоится 30 декабря 2020 года. Глава ТНТ Роман Петренко заявил, что сотрудники телеканала «безмерно благодарны» всем участникам проекта, которые «учили страну любить на собственных ошибках».

Напомним, самый первый выпуск «Дома 2» зрители увидели 11 мая 2004 года. В качестве ведущих программы в разное время выступали Дмитрий Нагиев, Ксения Бородина, Ксения Собчак, Ольга Бузова и другие.