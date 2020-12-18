Калуга, , 17:46 — REGNUM Выставка «Семейные реликвии жителей Калужской области» открылась 18 декабря в Калуге. Она организована в рамках проекта «Родники Великой Победы: 75 семейных историй». Экспозицию осмотрел заместитель председателя городской Думы Калуги Александр Иванов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской Думы Калуги, выставка подготовлена сотрудниками Государственного архива документов новейшей истории Калужской области совместно с АНО «Хранители времён». Здесь представлены около ста документов и фотографий из семейных архивов жителей Калуги и Калужской области, которые рассказывают нам о судьбах 10 семей в период Великой Отечественной войны.

В Калуге открылась выставка, посвященная семейным реликвиям жителей области Фото пресс-службы Городской Думы Калуги

Сотрудники архива подготовили экспозицию «Знак «OST», рассказывающую об угоне мирного населения на принудительные работы в Германию и пребывании советских граждан в концлагерях во время Великой Отечественной войны. Представлено более 50 документов и фотографий, некоторые из них экспонируются впервые. Документы представлены и на иностранных языках: немецком, чешском, эстонском, польском, хорватском, французском и греческом.

Выставка состоит из трёх тематических разделов, которые освещают период с 1941 по 1945 годы. Первый раздел посвящен оккупации и принудительному угону населения, а также пребыванию советских граждан за границей в качестве остарбайтеров. Второй раздел посвящен военнопленным, попавшим в концлагеря, которые также использовались в качестве рабочей силы. Третий раздел посвящен тем, кто смог сбежать из немецкого плена и вступить в ряды движения Сопротивления в Европе.

«От имени депутатов городской Думы благодарю организаторов выставки, на ней представлены уникальные экспонаты, действительно берущие за душу, — поделился впечатлениями Александр Иванов. — Это письма людей, сражавшихся на фронте, веривших в победу. Пусть в этом году нам не удалось отпраздновать День Победы в привычном формате, подобные выставки помогают калужанам сохранить историческую память о героях войны, спасших нашу страну и народ».

За активную поддержку проекта «Родники Великой Победы», внимание к патриотическому воспитанию и сохранению семейных ценностей и духовных традиций Александр Иванов был награждён благодарственным письмом.