Рим, , 17:25 — REGNUM Археологи и реставраторы восстановили мавзолей императора Августа в Риме, он откроется для публики в марте 2021 года, 18 декабря сообщает агентство Reuters.

Мэр Рима Вирджиния Раджи сообщила, что мавзолей откроется для туристов 1 марта, вход будет бесплатным до 21 апреля — дня основания города. Реставрация памятника велась долгие годы и стоила около €10 млн.

Мавзолей Августа, который является самой большой круглой гробницей в мире, был построен в 28 году до н.э. на берегу реки Тибр. В нем был захоронен сам Августа, а также его наследники, императоры Тиберий, Калигула и Клавдий.

После падения Рима мавзолей был разграблен, здание использовалось как укрепленный бастион. В начале XX века здесь был амфитеатр для корриды, который был демонтирован по приказу диктатора Бенито Муссолини. Несколько десятилетий здание никак не использовалось.

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