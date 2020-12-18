Москва, , 15:29 — REGNUM Создатели российского мистического сериала «Вампиры средней полосы» выложили в сеть первый трейлер. Ролик был опубликован 17 декабря на YouTube-канале онлайн-кинотеатра Start.

По сюжету, события будущего шоу развернутся в Смоленске и его окрестностях, где уже давно живут вампиры, которые хоть и пьют кровь, но никого не убивают. Однако когда недалеко от города находят обескровленных людей, семья кровопийц понимает, что их спокойной жизни может настать конец.

Одну из главных ролей в этом мистическом комедийном многосерийном детективе исполнил Юрий Стоянов. Премьера сериала запланирована на весну 2021 года.

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