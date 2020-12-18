Москва, , 13:36 — REGNUM Сказка Эрнеста Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» и роман Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» больше всего ассоциируются у жителей России с новогодними праздниками. Таковы результаты исследования книжного сервиса MyBook.

Сказку Гофмана считают самой новогодней более 30% опрошенных, повесть Гоголя — 26%, а книгу Роулинг — 25%. В первую пятерку также вошли сказка Самуила Маршака «Двенадцать месяцев» (23%) и сказка Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» (21%).

При этом 46% респондентов отметили, что планируют прочитать на праздниках от двух до пяти книг, а 14% намерены прочесть не менее пяти. Всего было опрошено более 2 тыс. человек.