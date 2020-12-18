Екатеринбург, , 11:01 — REGNUM В Екатеринбурге провели концерт в честь завершения года советского и российского композитора Евгения Родыгина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Променад-концерт инструментального ансамбля «Русичи» прошёл в Уральском центре народного искусства. Там же выступили Уральский государственный академический русский народный хор, Уральский государственный русский оркестр, другие вокально-инструментальные коллективы, солисты-вокалисты и музыканты.

Уральский центр народного искусства некоторое время назад назвали именем Родыгина. Ранее учреждение именовалось «Дворец культуры имени Лаврова» в честь известного свердловского промышленника Михаила Лаврова.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Родыгин — автор прославленных композиций «Уральская рябинушка», «Едут новосёлы», «Белым снегом».

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