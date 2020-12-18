Екатеринбург, , 10:11 — REGNUM Музей военной истории «Свердловск: говорит Москва» уже в скором времени начнёт свою работу в Екатеринбурге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

Учреждение откроет свои двери 18 декабря 2020 года в 16:00 в здании на улице Радищева, 2. Именно там в годы Великой Отечественной войны размещалась радиостудия, где вещал легендарный диктор Совинформбюро Юрий Левитан (с осени 1941 года по весну 1943 года).

Музей является филиалом Уральского государственного военно-исторического музея.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отложили открытие музея «Эрмитаж-Урал».

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