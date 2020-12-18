Джакарта, , 09:07 — REGNUM Традиционный фольклорный жанр пантун был признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

«Пантун имеет важное значение для малайского сообщества не только как средство социального общения, но и как богатство культурных и религиозных ценностей», — отметила в ЮНЕСКО.

Известно, что жанр пантун вошел в список 11 индонезийских культурных ценностей и традиций, признанных ЮНЕСКО. Пантун имеет важное значение для Индонезии и Малайзии, что отражает близость двух стран-союзников, разделяющих малайскую идентичность, культуру и традиции.

В будущем Индонезия и Малайзия намерены продолжать прилагать различные усилия для обеспечения защиты пантуна как нематериального культурного наследия.

Напомним, пантун — это традиционный фольклорный жанр, существующий более 500 лет. Пантун используется для выражения чувств и мыслей с помощью рифмы.