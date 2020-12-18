Москва, , 09:02 — REGNUM В Москве на исторических зданиях появились новые таблички с QR-кодом. Их установка согласована и контролируется Мосгорнаследия, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Собянин: указатели в Москве дополнят QR-кодами

Любой человек, отсканировав QR-код. попадает на портал «Узнай Москву», где сможет прочитать информацию об этих культурных объектах и изучить медиаматериалы.

С начала 2020 года в Москве на объекты культурного наследия и памятники архитектуры и культового зодчества, установлено 200 новых табличек с QR-кодом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, таблички с QR-кодами, рассказывающие об истории подземки, появились в метро Москвы. осенью 2016 года.

Читайте также: 90 табличек с QR-кодами «Узнай Москву» установят в столичном метро