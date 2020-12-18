Новосибирск, , 07:38 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 18 декабря, будет открыт главный каток у Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ). Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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«Сегодня в 13:00 откроется каток в Театральном сквере у Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, — уточнили в городской администрации. — Перед открытием качество льда проверят фигуристы Центра зимних вида спорта».

Стоимость проката для детей до 14 лет и пенсионеров — 80 рублей в час, для взрослых — 150 рублей в час, со своими коньками вход на каток свободный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пикантная форма катка у НОВАТа привлекает внимание к Новосибирску уже второй год. Его уже обсудили в региональных и федеральных СМИ. В свою очередь городские власти считают, «что только люди с извращённой психикой могут себе что-то придумать».

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