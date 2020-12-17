Париж, , 22:06 — REGNUM Министр культуры Франции Розлин Башло, а также парламент страны согласились вернуть на родину объекты культурного наследия двух африканских стран: Сенегала и Бенина. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщает Le Figaro.

Парламент Франции одобрил предложении Башло отправить саблю из Сенегала и статуи из Бенина обратно на родину, чтобы «обновить и углубить партнерство между Францией и африканским континентом», а также преодолеть печальное наследие колониализма.

Статуи из Королевских дворцов Абомея (Бенин) и сабля мусульманского лидера Эль-Хаджи Омара на данный момент находятся в Музее на набережное Бранли в Париже.

Напомним, в условиях соперничества с Россией, Китаем и Турцией Франция собирается реформировать свою систему помощи развитию беднейших стран и предложить своим партнерам в Африке«новый путь». Об этом 17 декабря сообщил МИД страны.

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