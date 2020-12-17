Лос-Анджелес, США, , 19:25 — REGNUM Зак Снайдер подтвердил информацию о сроках премьеры своей версии кинокомикса «Лига справедливости». Об этом 17 декабря сообщил портал Screen Rant.

Во время общения с поклонником, который предложил «уничтожить все копии» «Лиги справедливости» в версии Джосса Уидона, Снайдер написал, что он понимает чувства фаната и надеется, что сможет «стереть» память о существовании фильма Уидона «в марте». Издание отметило, что, таким образом, режиссёр подтвердил информацию о сроках премьеры картины, которая ранее попала в сеть.

Напомним, пока потоковый сервис HBO Мax, на котором состоится премьера «Лиги справедливости» в формате мини-сериала, не назвал точную дату релиза. Ранее СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщили, что кинокомикс выйдет в первом квартале 2021 года.

Генеральный директор WarnerMedia Джейсон Килар в свою очередь 3 декабря 2020 года сообщил в блоге, что зрители смогут посмотреть новую «Лигу справедливости» «через несколько месяцев».

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