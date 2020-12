Лос-Анджелес, США, , 19:09 — REGNUM Майк Колтер сказал, что пока он не разговаривал с представителями студии Marvel о возможном возвращении к роли Люка Кейджа. Об этом17 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Актер отметил, что он знает о том, что фактически создал телеверсию этого персонажа и поклонники шоу хотят увидеть его в других проектах. Он признался, что редко думает о том, что «может быть или будет» пока и не знает, что ждёт Люка Кейджа в будущем.

«Если что-то случится, я бы хотел поговорить с ними (со студией Marvel — ИА REGNUM), но пока я ничего не жду, я в любом случае счастлив, это была хорошая работа», — сказал Колтер.

Напомним, первый эпизод «Люка Кейджа» вышел на Netflix 30 сентября 2016 года, последний — 22 июня 2018-го. Это был третий из четырёх сериалов Marvel на потоковом сервисе.

