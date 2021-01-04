Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Портал TVLine составил список из 20 самых печальных смертей персонажей в сериалах, которые вышли в 2020 году. Статья была опубликована 17 декабря на сайте издания.

В список попали смерти: Лагерты в «Викингах», Мэри в «Ходячих мертвецах», Бена в «Озарке», Макса в «Родине», Муртага в «Чужестранке», Прюитта Эрреры в «Пожарной части 19», Кенни в «Убивая еву», Рида в «Слепой зоне» и Бонни в «Как избежать наказания за убийство».

Журналисты отметили, что их также потрясли смерти Джастина («13 причин почему»), Генри («Старгёрл»), Бена («Академия амбрела»), Бишопа («Гринлиф»), Беллами Блейка и Шармейн Дайоза («Сотня»), Ребекки («Пацаны»), Кастиэля и Дина Винчестера («Сверхестественное»). Журналисты не только составили список, но и указали даты гибели всех героев.

Ранее портал Screen Rant опубликовал список лучших фильмов-блокбастеров, которые должны были выйти на экраны в 2020 году, но чьи премьеры так и не состоялись. На первое место редакция поставила 25-й фильм «бондианы» «Не время умирать».