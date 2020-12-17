Красногорск, , 14:14 — REGNUM В России 2% школ работают в онлайн-режиме, в основном обучение идёт в традиционном режиме. Чтобы создать условия для дистанционного образования, в 2021 году все школы получат доступ к высокоскоростному интернету. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 декабря, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Удаленное образование Mos.ru

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Отвечая на вопрос журналиста из Мордовии Олега Каштанова об онлайн-образовании, глава государства подчеркнул, что проблемы есть. По его словам, в России насчитывается 39,9 тыс. школ, из них «только 2% работает в онлайн».

«Небольшая часть — в смешанной системе, большая часть работает в обычном режиме. В высшей школе всем рекомендовали перейти на систему онлайн-программ.

Что касается школ, то у меня много всяких записок по поводу готовности, психологической готовности к этой системе. Конечно, проблемы есть. Это касается «железа» так называемого, далеко не у всех есть, компьютерного оборудования, есть сложности с подключением к интернету. Есть такие сложности. Что мы собираемся делать? В 2021 году все школы Российской Федерации должны получить доступ к скоростному интернету. Часть уже сейчас оборудованы, в 2021 году должны быть все подключены», — сказал Владимир Путин.

Говоря о высших учебных заведениях, президент напомнил, что «дважды, в июле и осенью», финансово поддерживали учебные заведения «для поддержания их работы в системе онлайн»:

«И они, расширяя свои возможности в рамках работы онлайн, по интернету, должны это будут сами сделать как хозяйствующие субъекты».

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