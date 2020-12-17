Красногорск, , 14:01 — REGNUM Онлайн-образование «никогда не заменит прямого личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем», но позволяет быть виртуально на лекциях «светил мировой науки». И это надо использовать, это стало востребованным, «частью нашей жизни и не надо этого бояться». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 17 декабря, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

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Отвечая на вопрос журналиста из Мордовии Олега Каштанова о введении онлайн-образования и качестве такого обучения, глава государства призвал использовать возможности такой подготовки. Он отметил, что при онлайн-обучении есть «плюсы, но в текущей работе в чём-то, может, страдает».

«Конечно, онлайн-система не заменит никогда прямого личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем. Во всяком случае, это ещё очень долго не произойдёт. Не нужно, мне кажется, вдаваться в детали, подробности того, что я имею в виду. Тем не менее, система, при которой и в школе, и в высшей школе онлайн-образование будет использоваться, будет развиваться.

Знаете, я только вчера с некоторыми коллегами разговаривал. Речь шла о том, что не всегда, скажем, специалист узкого профиля, высокого класса может присутствовать сразу во многих местах, во многих учебных заведениях. И вообще иногда не может, он занят своей исследовательской деятельностью, работой. А в системе онлайн — может. Конечно, это надо использовать», — сказал Владимир Путин.

В качестве примера он привёл образовательную систему «Сириус» в Сочи. По словам главы государства, такой подход «всё чаще и чаще применяется»:

«Это востребовано, это стало частью нашей жизни и не надо этого бояться. Но и преувеличивать эти возможности тоже не нужно. Это не на всю жизнь, это не навсегда, такое массовое онлайн-образование».

Владимир Путин подчеркнул, что «в чём-то есть плюс, когда есть возможность послушать светил мировой науки, но в текущей работе в чём-то, может, страдает».

«Поэтому лучше всего, конечно, когда смешанная система образования», — уверен президент.

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