Ульяновск, , 13:28 — REGNUM Ульяновская область присоединится к всероссийской акции «День короткометражного кино», который пройдёт 21 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Мероприятия состоятся на 12 площадках в нескольких муниципальных образованиях — в частности, в Ульяновске, посёлках Ишеевка, Майна, Чердаклы.

Организаторы отмечают, что будут представлены пять фильмов для зрителей старше 12 лет: это кинокартины «Солдатская шапка» режиссера Павла Москвина, «Теория вероятности случайных событий» режиссера Александры Сарана, «Соня любит, Соня не любит» режиссера Натальи Беляевой, «Спасибо!» режиссера Марии Шульгиной, «Большая восьмерка» режиссера Ивана Соснина.

Кинопоказы состоятся с учётом санитарно-эпидемиологических требований, в том числе будет ограничено количество зрителей в зале.

Отметим, что международный день короткометражного кино ежегодно празднуется 21 декабря с 2011 года по инициативе французского Национального центра кинематографии и анимации.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Ульяновской области подведены итоги конкурса мультфильмов «Любимой тёте Вале посвящается». Из 80 работ, представленных на конкурс, лучшими признаны работы трёх мультипликаторов: из Новосибирской области, Прикамья и Башкирии.

Подробнее: В ульяновском конкурсе мультфильмов победили иногородние авторы