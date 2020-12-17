Лос-Анджелес, США, , 12:44 — REGNUM Режиссёр Джон Мактирнан объяснил, как получилось так, что боевик «Крепкий орешек» вошёл в число традиционных рождественских фильмов США. Видеоролик с его высказыванием был опубликован 16 декабря на YouTube-канале Института киноискусства США.

Кинематографист рассказал, что продюсер Джоэл Сильвер приносил ему сценарий «Крепкого орешка» три или четыре раза, пытаясь убедить Мактирнана снять фильм, но тот не соглашался, не желая создавать картину про «ужасных левых террористов», «которые пришли в своего рода Вальгаллу капитализма — Лос-Анджелес» и стали стрелять в обычных людей, которые просто празднуют Рождество. Режиссёру также не нравилось, что в итоге суровые власти исправляли ситуацию.

В итоге Мактирнан предложил сделать главного героя человеком из «рабочего класса» и Сильвер понял, что он имеет в виду. В итоге создатели картины изменили подход, сценарий и содержание фильма, из-за чего испытывали радость, когда работали над ним.

«Крепкий орешек» стал рождественским фильмом, хотя мы этого не планировали. Но радость, которую он принес, превратила его в рождественскую картину. И это действительно лучшее, что я могу вам рассказать», — заявил Мактирнан.

Напомним, премьера «Крепкого орешка» состоялась 12 июля 1988 года, главную роль в боевике исполнил Брюс Уиллис. При бюджете $28 млн фильм собрал в США $83 млн, а в мире — $140 млн.

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