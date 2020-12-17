Ташкент, 17 декабря 2020, 12:39 — REGNUM Российский телеведущий и продюсер Валдис Пельш снимет фантастический документальный фильм об Узбекистане, сообщили в агентстве «Узбеккино».
Соответствующий контракт подписан в рамках программы «Неделя культурного наследия». «Мы предложили заглянуть в будущее Узбекистана через 30−40 лет», — сказал Пельш.
По его словам, целевой аудиторией фильма являются молодые люди. Ведущий отметил, что картина должна получиться правдивой и в то же время фантастической.
Напомним, 16 декабря в Ташкенте прошла киноконференция «Кинематограф Узбекистана: прошлое, настоящее, будущее». Мероприятие проходит в рамках «Недели культурного наследия».