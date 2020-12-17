Нью-Йорк, США, , 12:16 — REGNUM Потоковый сервис HBO Max в 2021 году может обойти конкурента Disney Plus по показателю числа пользователей, оформивших платную подписку. Об этом 17 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По мнению издания, это может произойти благодаря решению Warner Bros. в 2021 году проводить премьеры своих фильмов в этом онлайн-кинотеатре одновременно с их выходом к прокат. Редакция журнала предположила, что число подписчиков HBO Max может вырасти до 70−90 млн.

Ранее глава Disney Роберт Чапек сообщил, что по состоянию на 2 декабря 2020 года число пользователей потокового сервиса Disney Plus составило 86,8 млн. Запуск Disney Plus состоялся 12 ноября 2019 года, HBO max — 27 мая 2020-го.

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