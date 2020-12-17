Ташкент, 17 декабря 2020, 11:31 — REGNUM Известный американский историк, основатель и председатель Института Центральной Азии и Кавказа Фредерик Старр жестко раскритиковал Узбекистан за неуважительное отношение к памятникам культуры, сообщает интернет-группа Уят.уз.
Свою речь американский историк произнес на открытии международного форума «Культурное наследие Узбекистана», проходящего в эти дни в Ташкенте.
По словам американского историка, именно сохранение культурного наследия республики определит, насколько эффективно Узбекистан будет справляться с другими вопросами, в том числе во внутренней и внешний политике.
«Успех или неудача узбекского народа в деле сохранения своего культурного наследия весьма сильно повлияет на его эффективность при решении всех других проблем», подчеркнул Старр.
Историк указал, что в модернизации и развитии страны, сохранение богатого культурного наследия — это ключ к успеху.
Он отметил, что страны, которые развиваются, принимая свое культурное наследие — сильнее, гармоничнее, успешнее и счастливее тех, кто отбрасывает свое прошлое, подобно изношенной одежде.
Говоря об этом Старр подчеркнул, что ни один аспект исторической архитектуры Узбекистана не представляет большего потенциального интереса для современного мира, чем простые дома жителей и обнесенные стенами комплексы, которые можно найти в древних кварталах Бухары, Самарканда, Ташкента и других исторических городов.
Он особо подчеркнул, что городские власти в Ташкенте и в других местах мало или совсем не заинтересованы в сохранении исторического наследия.
«Вместо того, чтобы защищать и сохранять целые кварталы, они безжалостно рушат все. Узбекистан отчаянно нуждается в законах, которые защитят целые исторические районы и в гражданском движении за сохранение исторического наследия, которое будет настаивать на том, чтобы такие законы действительно приводились в действие», подчеркнул Старр.
В этой связи, он предложил перенять и адаптировать «прекрасные модели таких законов и гражданских групп защитников памятников старины в Европе и США».
«Я хочу, чтобы узбекские города не стали среднеазиатскими версиями Дубая, банальными и пустыми окраинами глобального модернизма», указал американский эксперт.
«Позвольте мне присоединиться ко всем вам в молитве о том, чтобы мы вместе преуспели в благородной задаче создания новой, уникальной узбекской версии современности, которая смотрит вперед и одновременно глубоко изучает прошлое, чтобы питать и праздновать замечательное будущее», сказал в заключении Старр.