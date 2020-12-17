Лос-Анджелес, США, , 11:22 — REGNUM Режиссёр Пэтти Дженкинс рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась на съёмках кинокомикса «Чудо-женщина 1984». Об этом 17 декабря сообщил портал Comicbook.

Во время разговора с журналистами она призналась, что ей приходилось отстаивать своё видение картины, поскольку примерно на полпути реализации проекта руководство Warner Bros. начало сомневатсья в некоторых моментах кинокомиса.

Кинематографист заявила, что её «сводит с ума» практика, когда студии начинают вмешиваться в съёмочный процесс, несмотря на то, что ранее был утверждён сценарий фильма. Дженкинс дала понять, что она ненавидит подобный стиль кинопроизводства.

«Я считаю, что абсолютно необходимо, чтобы у вас был сценарий, и вы считали его отличным. Я не понимаю, как люди это делают, когда что-то меняется», — сказала Дженкинс.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на известных рейтинговых сайтах появились первые обзоры критиков на «Чудо-женщину 1984», в основном эксперты положительно оценили картину. Премьера фильма в ряде стран состоится 18 декабря 2020 года, в США кинокомикс выйдет в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max 25 декабря.

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