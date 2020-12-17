Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Известная голливудская кинокомпания Solstice начала сокращать штат всех своих подразделений. Об этом 17 декабря сообщил портал Deadline.

Источники издания сообщили, что оставшиеся сотрудники и менеджеры будут получать 25% или 30% заработной платы с запозданием. Редакция портала отметила, что пока нет информации о том, каких именно рукводителей компании коснутся эти меры.

Напомним, Solstice была первой студией, которая выпустила фильм в кинопрокат после снятия карантинных мер в США — это была картина «Неистовый» с Расселом Кроу. Ей удалось собрать $20,8 млн на внутреннем кинорынке и $42,8 млн в мировом прокате.

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