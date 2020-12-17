Нью-Йорк, США, , 09:16 — REGNUM Эли Лартер, исполнившая роль Ники Сандерс в сериале «Герои», принесла извинения своему коллеге Леонарду Робертсу после того, как он обвинил её и создателей шоу в расизме. Об этом 17 декабря сообщил портал Comicbook.

«Я искренне сожалею о любой роли, которую я могла сыграть в его болезненном опыте в то время, и желаю ему и его семье всего наилучшего», — сказала Лартер в заявлении, добавив, что она была «разбита горем», когда читала опубликованное эссе актёра.

Стоит отметить: при этом актриса заявила, что та версия событий, которую изложил Лартер, «абсолютно не соответствует» её воспоминаниям.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Леонард Робертс, сыгравший в «Героях» Д. Л. Хокинса, опубликовал эссе, в котором заявил, что столкнулся с проявлениями расизма, когда участвовал в проекте сериала «Герои». Он рассказал, что причиной смерти его персонажа и увольнения из проекта стали отношения с Эли Лартер, героиня которой по сюжету является подругой Д. Л. Хокинса.

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