Лос-Анджелес, США, , 08:06 — REGNUM Известный портал Screen Rant составил рейтинг лучших фильмов, которые должны были выйти в 2020 году, но так и не появились на экранах. Статья была опубликована 17 декабря на сайте издания.

Последние пять позиций в топ-15 заняли «Тихое Место 2», «Форсаж 9», «Райя и последний дракон», «Топ Ган: Мэверик» и «Охотники за привидениями: Наследники».

В топ-10 вошли винокомикс «Вечные» Marvel, фильм ужасов «Кэндимен», мюзикл «В высотах», фантастическая картина «Годзилла против Конга» и драмеди «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» Уэса Андерсона.

Пятое место досталось психологическому хоррору «Прошлой ночью в Сохо», четвёртое — документальной кратине The Beatles: Get Back, третью позицию занял фильм ужасов «Хэллоуин убивает», вторую — фантастическая лента «Дюна»Дени Вильнёва.

На первое место в рейтинге редакция издания поставила шпионский боевик режиссёра Кэри Фукунаги«Не время умирать» про новые приключения Джеймса Бонда.

Ранее Screen Rant опубликовал список лучших фантастических фильмов 2020 года. Первую позицию журналисты решили отдать картине «Цвет из иных миров» режиссёра Ричарда Стэнли.