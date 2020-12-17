Лос-Анджелес, США, , 07:40 — REGNUM Маддс Миккельсен заявил, что он не разговаривал с Джонни Деппом по поводу роли Геллерта Грин-де-Вальда в фильме «Фантастические твари и где они обитают 3». Видео с пояснением актёра по этому поводу было опубликовано 17 декабря на Twitter-странице Associated Press.

Когда журналисты задали ему соответствущий вопрос, Миккельсен сказал, что у него не было возможности поговорить с коллегой по поводу того, как лучше играть Грин-де Вальда. Актёр признался, что они с Деппом не очень хорошо знают друг друга.

https://twitter.com/APEntertainment/status/1339304540651315200

Warner Bros. 26 ноября 2020 года официально объявила о том, что Мадс Миккельсен исполнит роль Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей». Джонни Депп ушел из проекта по просьбе кинокомпании после того, как проиграл суд с британским изданием The Sun, которое в своей статье назвало его «мужем-садистом».

Читайте ранее в этом сюжете: Официально: Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в «Фантастические тварях»