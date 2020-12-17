Пекин, , 07:34 — REGNUM Телевизионный документальный фильм про помощь британского ученого китайскому народу в отражении японской агрессии был показан по всему Китаю, сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

Четырехсерийный документальный фильм вращается вокруг Майкла Линдсея, который после прибытия в Китай в 1937 году всячески оказывал помощь в антияпонской войне народа Китая, модернизируя радиооборудование и строя радиостанции для китайской армии. Он также рисковал жизнью, перевозя медикаменты и радиодетали в районы базирования армии.

Документальный фильм также рассказывает об усилиях Коммунистической партии Китая по объединению всех международных друзей китайского народа и о борьбе с японской агрессией при помощи беспроводной связи во время войны.

Линдсей покинул Китай в 1945 году после победы страны в войне и продолжал продвигать дружбу между двумя странами из Великобритании.