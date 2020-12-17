Нью-Йорк, США, , 06:39 — REGNUM Студия Marvel показала ряд сцен будущего сериала «Вандавижен» в новом трейлере. Ролик был опубликован 16 декабря на Twitter-странице пользователя Haileesbishop.

Видео имеет не очень хорошее качество, поскольку новый трейлер был показан в телеэфире и владелец страницы снял его на смартфон. Поклонникам вселенной Marvel продемонстрировали несколько сцен из будущего шоу, которые относятся к разным временным периодам.

https://twitter.com/haileesbishop/status/1339038780167237632

Напомним, премьера сериала «Вандавижен» на сайте Disney Plus состоится 15 января 2020 года. Роли Алой Ведьмы и Вижена в нём исполнят Элизабет Олсен и Пол Беттани.

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