Лос-Анджелес, США, , 23:59 — REGNUM На известных рейтинговых порталах появились первые обзоры на кинокомикс «Чудо-женщина 1984». Информация была опубликована 16 декабря на сайтах Rotten Tomatoes и Metacrtic.

На Rotten Tomatoes картина сейчас имеет оценку 89%, свои обзоры к ней оставили уже 85 экспертов, 76 из них посчитали кинокомикс «свежим» (по классификации Rotten Tomatoes). На Metacritic новый фильм режиссёра Пэтти Дженкинс пока имеет 67 баллов (из 100 возможных), на момент написания этой новости отзывы оставили 27 критиков.

Напомним, премьера «Чудо-женщины 1984» в ряде стран состоится 18 декабря 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что аналитики выдали прогноз по поводу того, сколько фильм сможет собрать в мире в первые выходные проката.

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