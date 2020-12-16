Берлин, , 23:24 — REGNUM В 2021 году Берлинский кинофестиваль пройдёт в виртуальном формате. Об этом 16 декабря сообщил журнал Variety.

Изначально организаторы планировали провести реальное мероприятие с 11 по 21 февраля 2021 года, однако они вынуждены были изменить планы из-за эпидемии коронавируса. По информации, имеющейся у издания, фестиваль пройдёт в марте 2021 года в онлайн-формате, при этом Европейский кинорынок также будет «цифровым».

Издание отмечает, что представитель администрации кинофестиваля пока отказался от комментариев, но сообщил, что организаторы объявят о своих планах «на этой неделе».

Напомним, в 2020 году бюджет Берлинского кинофестиваля составил около €27,2 млн ($33 млн). В 2021 году должен пройти 71-й по счету конкурс кинофильмов.

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