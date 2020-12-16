Лос-Анджелес, США, , 23:10 — REGNUM Эксперты выдали прогноз по поводу кассовых сборов будущего кинокомикса «Чудо-женщина 1984». Об этом 16 декабря сообщил портал Comicbook.

Они предположили, что в первые выходные международного проката картина сможет собрать около $60 млн. Аналитики отметили, что, скорее всего, основную часть сборов обеспечит кинопрокат Китая.

Напомним, в ряде стран премьера «Чудо-женщины 1984» состоится 18 декабря 2020 года. В кинотеатрах США картину начнут показывать 25 декабря, в этот же день посмотреть фильм за отдельную плату смогут подписчики сервиса HBO Max.

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