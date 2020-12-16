Лос-Анджелес, США, , 17:04 — REGNUM Экранизация популярной игры Mortal Kombat выйдет 16 апреля 2021 года. Об этом 16 декабря сообщает издание PCGamer.

Известно, что картина выйдет одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max. Несмотря на скорую дату премьеры, авторы фильма всё ещё не выпустили ни одного трейлера.

Напомним, Mortal Kombat — это популярная серия видеоигр в жанре файтинга. Сейчас их разработкой занимается американская студия NetherRealm Studio.

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