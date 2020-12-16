Нью-Йорк, США, 16 декабря 2020, 16:59 — REGNUM Netflix работает над экранизацией аниме Yu Yu Hakusho («Отчёт о буйстве духов») с живыми актёрами. Об этом 16 декабря сообщает портал ComicBook.
https://twitter.com/NetflixJP_Anime/status/1338982166399598592
Известно, что исполнительным продюсером проекта станет Казутака Сакамото (Aggretsuko, Devilman Crybaby), а продюсером выступит Теру Мории. Дополнительные подробности пока не сообщаются.
Напомним, Yu Yu Hakusho — это популярная манга Ёсихиро Тогаси и одноимённый аниме-сериал. В них рассказывается об уличном хулигане, который получает титул «сыщик мира мёртвых» и выполняет различные задания для правителя преисподней.