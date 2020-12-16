Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM Государственный музей-заповедник «Гатчина» в Ленинградской области не будет закрываться на время новогодних каникул, а наоборот, намерен продолжить полноценную работу, но при этом повысить стоимость входного билета в 1,5 раза. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 декабря заявил директор ГМЗ Василий Панкратов.

По его словам, несмотря на пандемию коронавируса 2020 год для музея-заповедника был сложным, но не был плохим. После трех месяцев закрытия, ГМЗ распахнул свои двери для посетителей 7 июля. И за два летних месяца его посетили почти столько же гостей, сколько и в «доковидном» 2019 году.

«Порядка 50−60% от общего норматива посетителей мы получили, что достаточно неплохо,— отметил Панкратов. — Примерно столько же мы получили по доходам и к концу года сможем вернуть зарплаты сотрудников к тем показателям, что были в 2019 году».

Он отметил, что плановая цифра ГМЗ — порядка 300 тысяч посетителей, в этом году уже посетило 150−160 тысяч человек.

Что касается работы в новогодние каникулы и праздники, ГМЗ «Гатчина» хоть и находится на территории Ленинградской области, но является подведомственным комитету по культуре Санкт-Петербурга учреждением. Поэтому сейчас руководство музея-заповедника получает разрешение на работу у Смольного.

«Я думаю, что согласование будет. Думаю, что мы будем единственным из пригородных музеев, который будет работать. Продажа билетов к нам будет только в интернете, поэтому, если человек приедет в Гатчину, не сможет приобрести билет. Это будет сделано для того, чтобы не создавать очередь на входе», — пояснил директор.

Кроме того, будут повышены цены на билеты примерно в полтора раза, чтобы ГМЗ мог «каким-то образом продолжить жить».

«Но это пока не 100%, поскольку письменного разрешения мы пока не получили», — подытожил Василий Панкратов.