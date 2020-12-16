Москва, , 15:14 — REGNUM Издательство «МИФ» выпустит в России комикс Томма Мура «Легенда о волках», созданный по мотивам одноимённого мультфильма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря сообщают в пресс-службе компании.

Графический роман появится на прилавках весной 2021 года. Как и мультфильм, он расскажет о девочке Робин, которая заводит дружбу с таинственной стаей волков и их воспитанницей.

Напомним, премьера «Легенды о волках» состоялась 11 декабря 2020 года на сервисе Apple TV. Картина была тепло принята как зрителями, так и критиками.