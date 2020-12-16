Москва, , 14:20 — REGNUM Высказывания актера Станислава Садальского, в резкой форме отзывавшегося о церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, прокомментировал представитель Московского театра «Современник». Он заявил об этом 16 декабря в беседе с порталом Daily Storm.

Как отметил собеседник, в «Современнике» считают слова Садальского некорректными, циничными и неприятными. При этом он указал, что церемония прощания с Гафтом прошла достойно, несмотря на связанные с пандемией меры ограничений.

«Зал должен был быть заполнен на 25 процентов. Если бы в зале было битком, то у театра были бы большие неприятности, крупный штраф», — отметил представитель «Современника».

Также он подчеркнул, что попрощаться с умершим актером пришли те, кто мог присутствовать на церемонии, а многие пожилые люди из-за коронавируса не смогли туда пойти.

При этом представитель театра высказал предположение, что Садальский плохо знаком с составом труппы «Современника», однако уточнил, что у актера есть право на собственное мнение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актер Станислав Садальский заявил, что на церемонии прощания с Гафтом в театре «Современник» было, по его мнению, мало людей и «практически отсутствовали молодые узнаваемые актеры театра».