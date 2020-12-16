Нью-Йорк, США, , 11:58 — REGNUM Потоковый сервис Apple TV Plus продлил на третий сезон сериал «Дом с прислугой» режиссёра М. Найта Шьямалана. Об этом 16 декабря сообщил портал Comicbook.

Стоит отметить, что Apple приняла решение о выпуске продолжения шоу ещё до премьеры второго сезона, которая запланирована на 15 января 2021 года. Эпизоды будут выходить еженедельно по пятницам.

Онлайн-кинотеатр Apple TV Plus начал показывать «Дом с прислугой» 28 ноября 2019 года. В проекте, в частности, участвуют Руперт Гринт (серия фильмов про Гарри Поттера), Тоби Кебелл («Рок-н-рольщик», «Принц Персии: Пески времени», «Ученик чародея»), Лорен Эмброуз («Секретные материалы») и Нелл Тайгер Фри («Игра престолов»).

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