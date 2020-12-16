Ярославль, , 10:56 — REGNUM В Ярославле признан несостоявшимся аукцион на проведение ремонтно-реставрационных работ здания, в котором должен разместиться Дом актёра. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Встреча Владимира Путина с театральными деятельности в Ярославле Yarregion.ru

Создать Дом актёра в Ярославле попросил актёр театра имени Волкова Валерий Кириллов у президента Владимира Путина во время его визита в театр 13 декабря 2018 года. Президент открывал в Ярославле Год театра. Тогда глава государства поручил властям региона подобрать помещение и пообещал помочь с финансированием.

Правительство Ярославской области решило разместить «Дом актёра» в помещениях бывшего театра кукол и Дома народного творчества на углу улиц Андропова и Максимова. Это памятник архитектуры XVIII века «Дом призрения ближнего».

На реконструкцию и приспособление помещений выделено почти 70 млн рублей. Аукцион не заинтересовал подрядчиков. На него не было подано ни одной заявки. Работы планировалось завершить в декабре 2021 года. Судя по всему, теперь сроки открытия Дома актёра, вероятно, будут перенесены.

Также по итогам визита Владимира Путина в Ярославль было принято решение о строительстве нового общежития для студентов Ярославского государственного театрального института. В частности, об этом заявлял губернатор Дмитрий Миронов. По данным ИА REGNUM, эта идея так и не начала реализовываться. Никаких документов на портале госзакупок о проектировании или строительстве общежития нет, власти региона больше ни разу об этом ни упоминали.

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