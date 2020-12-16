Ростов-на-Дону, , 10:22 — REGNUM В Ростовской области в связи с напряжённой ситуацией по коронавирусу изменят формат губернаторских ёлок. Об этом в ходе регионального оперштаба сообщила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

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«Ростовский музыкальный театр осуществляет запись губернаторской новогодней ёлки и рождественской ёлки. Трансляция состоится 25 декабря и 7 января. Таким образом, все жители Ростовской области впервые смогут увидеть новогодние и рождественские представления музыкального театра. Более того, два концерта полноценных по два отделения будут записаны ансамблем песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова, которые будут транслироваться в новогодние дни. Подарки детям будут вручены адресно в торжественной обстановке с участием волонтёров и в учреждениях муниципальных образований», — сказала министр.

ИА REGNUM напоминает, что новогодняя губернаторская ёлка проходит ежегодно для 1 тыс. детей, проживающих в городах и районах Ростовской области. Рождественская ёлка собирает 600 юных зрителей. Традиционно праздник организует Ростовский государственный музыкальный театр.

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