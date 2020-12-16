Москва, 16 декабря 2020, 10:14 — REGNUM Сегодня, 16 декабря, президент РФ Владимир Путин поздравил актрису и режиссёра Светлану Дружинину с юбилеем. Народной артистке России исполнилось 85 лет, сообщается на сайте Кремля.
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Президент отметил неиссякаемый творческий потенциал актрисы, высочайший профессионализм и преданность искусству.
«Вы ярко проявили себя на актёрском и режиссёрском поприще», — подчеркнул Путин и пожелал Дружининой здоровья и благополучия.
Справка ИА REGNUM:
Советская и российская актриса, режиссер, продюсер, сценарист Светлана Сергеевна Дружинина родилась 16 декабря 1935 года в Москве. Дебют Светланы Дружининой в кино состоялся в 1955 году.
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