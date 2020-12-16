Москва, , 10:07 — REGNUM Свои поздравления советскому и российскому режиссеру, сценаристу и актрисе Светлане Дружининой в связи с ее юбилеем направил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 16 декабря опубликована на сайте Кремля.

«За годы вдохновенного труда вы в полной мере реализовали свой неиссякаемый творческий потенциал, ярко проявили себя на актерском и режиссерском поприще. Ваш высочайший профессионализм и преданность искусству достойны самого искреннего уважения», — говорится в поздравительном сообщении российского лидера.

Также президент РФ пожелал режиссеру здоровья и успехов.

Светлана Дружинина родилась 16 декабря 1935 года. Она стала известна после участия в фильмах «За витриной универмага» (режиссер Самсон Самсонов, 1955), «Дело было в Пенькове» (Станислав Ростоцкий, 1957) и «Девчата» (Юрий Чулюкин, 1961). Среди самых известных её работ в качестве режиссера — фильмы «Сватовство гусара» (1979), «Принцесса цирка» (1982) и «Гардемарины, вперед!» (1987).