Лос-Анджелес, США, , 09:44 — REGNUM Новые эпизоды комедийного анимационного сериала «Разочарование» выйдут 15 января 2021 года. Об этом 15 декабря сообщалось на YouTube-канале Netflix.

В новых сериях «Разочарования» принцесса Бин и Эльфо отправятся в высокотехнологичную страну Стимлэнд. Все десять эпизодов будут сразу доступны на Netflix в день премьеры.

Напомним, «Разочарование» — это комедийный мультсериал от Мэтта Грейнинга, автора «Симпсонов» и «Футурамы». Премьера первого сезона состоялась в 2018 году.

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