Лос-Анджелес, США, , 09:38 — REGNUM Студия Marvel официально подтвердила информацию о том, что премьера сериала «Мисс Марвел» состоится в конце 2021 года. Об этом 16 декабря сообщил портал Screen Rant.

Пока кинокомпания не назвала более точные сроки выхода сериала. При этом она опубликовала полную информацию о его актёрском составе. Роль главной героини исполнит молодая актриса Иман Веллани.

Компанию на съёмочной площадке ей составят Арамис Найт («В пустыне смерти»), Саагар Шайх, Риш Шах, Зенобия Шрофф («Любовь-болезнь»), Мохан Капур («Джолли — бакалавр юридических наук»), Мэтт Линц («Ходячие мертвецы»), Ясмин Флетчер, Лейт Накли («Стена»), Ажар Усман («Патриот»), Травина Спрингер («Наркокурьер») и Нимру Буча.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в ближайшие два года студия Marvel планирует выпустить 12 новых сериалов. Об этом кинокомпания Disney сообщила в своих отчётных документах.

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