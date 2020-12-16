Ульяновск, , 09:34 — REGNUM В Ульяновске в рамках организации ледовых катаний будет реализован проект «Литературный каток». Для посетителей будут звучать стихи в исполнении актёров и поэтов, сообщает мэрия города.

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На трёх ледовых катках можно будет услышать стихи. В настоящее время библиотекари записывают стихи молодых ульяновских поэтов о зиме. Аудиозаписи прозвучат на трёх катках в исполнении ульяновских актеров, а также авторов из городов, вошедших в литературную сеть ЮНЕСКО. Это позволит ещё раз напомнить о том, что Ульяновск является единственным литературным городом ЮНЕСКО в России, говорят в администрации.

Организаторы отмечают, что пандемия коронавируса вносит коррективы в новогодние праздники: основной акцент делается на организации досуга без массового скопления — в прогулки, работу катков и мероприятий в онлайн-формате.

Ранее в гордуме Ульяновска отмечали, что к зимнему сезону готово 60 ледовых площадок. И подготовка территорий продолжается, в том числе под контролем депутатского корпуса.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году с учётом эпидемиологических мероприятий по борьбе с коронавирусом ограничено проведение новогодних празднеств. Действует масочно-перчаточный режим, жители должны соблюдать безопасную дистанцию.